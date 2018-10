TV: JUST NU: Blåvitt-målvakten med tavla - Paulsen nickar Bajen till ledning

Både Hammarby och IFK har en tung tid bakom sig. Inför kvällens match på Tele2 Arena har Bajen inte vunnit på fyra raka matcher medan Blåvitt jagar första segern sedan den 20:e augusti

När Hammarbys startelva presenterades stod det klart att Jiloan Hamad åter igen finns med från start. Mittfältaren petades senast men fick hoppa in i andra halvlek. Nikola Djurdjic och Neto Borges var avstängda sist, men finns nu med från start.

Bortalaget Göteborg gjorde flera ändringar i sin elva. August Erlingmark kommer in på mittfältet och i skakade Robin Söders frånvaro kliver Giorgi Charaisjvili in centralt. Dessutom petas Sargon Abraham och Amin Affane går in i elvan.

Göteborg inledde matchen piggt men allt eftersom började Hammarby ta över.

Efter dryga kvartens spel var Carl Starfelt nära att stöta in bollen i eget mål efter ett inspel från höger. Bollen smet dock utanför stolpen och fortsatt 0-0.

På en hörna några minuter senare var Hammarby nära på nytt. Mads Fenger mötte en hörna från höger men Tom Amos svarade för en fin räddning.

Målvakten var dock olycklig efter 25 minuters spel. Björn Paulsen nickade ett inspel från höger och Amos skulle bara plocka upp bollen, men efter miss i kommunikationen smet bollen förbi Blåvitt-målvakten och in i nät fram till 1-0-ledning för Hammarby.

- Amos, som gjorde så fina ingripanden nyss, står ju för en prakttavla, sa C More-experten Jon Persson.

Paulsens mål blev första halvleks enda.

- Det är en jobbig första halvlek. Vi får inte riktigt tag i dem, vi får ta tag i det i andra halvlek, sa Blåvitts August Erlingmark i halvtid.

Hammarbys Björn Paulsen:

- Vi spelar snabbt och försöker ta oss igenom, men vi har inte skapat så mycket chanser.

- Vi måste vara smarta nu. Vi leder med 1-0 och behöver tre poäng.

Startelvor:

Hammarby: Wiland – Paulsen, Fenger, Fällman, Borges – Andersen, Tankovic, Junior – Rodic, Djurdjic, Hamad

IFK Göteborg: Amos – Starfelt, Boo Wiklander, Calisir – Salomonsson, Oldrup Jensen, Erlingmark, Wernersson – Affane, Charaisjvili, Ohlsson

