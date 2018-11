TV: JUST NU: BP:s jättetalang trycker in 1-0 i kvalet

AFC Eskilstuna inleder hemma i det allsvenska kvalet mot BP. Under torsdagskvällen spelas det första kvalmötet.

I den tolfte minuten tog gästerna ledningen. Kristjan Finnbogason spelade frispelade 17-årige Jack Lahne som satte dit 1-0.

Lagens startelvor:

AFC: Curci - Tsiskaridze, A. Michel, F. Michel - Åstedt, Rashkaj, Kojic, Hodzic - Miljevic, Ajeti, Nnamani.

BP: Petric - Björkén, Öhman, Figueroa, Falkmar - Sandberg Magnusson, Gustafsson, Brandeborn - Hellquist, Lahne, Finnbogason.

Det allsvenska kvalet sänds i TV12 och streamat på C More med start 19.00 under torsdagen. Sändningen startar 18.30.