TV: JUST NU: Chibuike utökar från elvameterspunkten

När startelvorna presenterades stod det klart att Sundsvalls nyförvärv Marc Mas går direkt in i startelvan då han bildar anfallstrio med Pol Roige och Peter Wilson.

Efter knappa halvtimmens spel tog Falkenberg ledningen i matchen. Ett slarvigt uppspel i Sundsvall stoppades av FFF och bollen hamnade framför fötterna på Robin Östlind, som testade avslut med vänsterfoten. Skottet var välplacerat och satt till vänster om Lloyd Saxton i Sundsvall-målet fram till 1-0 för FFF.

Några minuter efter Östlinds 1-0-mål fick Falkenberg straff. Detta efter att Pol Roige kommit sent in i en duell och fällt en FFF-spelare. Fram till elvameterspunkten stegade John Chibuike och anfallaren gjorde inget misstag när han placerade in bollen i nät bakom Saxton i Sundsvall-målet.

Startelvor:

Falkenberg: Nilsson - Özen, Johansson, Karlsson, Ericsson - Söderström, Carlsson, Björkengren, Östlind - Chibuike, Peter

Sundsvall: Saxton - Gracia, Björkander, Blomqvist - Tamimi, Batanero, Ciercoles, Konate - Roige, Mas, Wilson

Matchen mellan Falkenberg och Sundsvall visas på C More live 5 och streamas på cmore.se. Matchstart 16.00.