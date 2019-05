TV: JUST NU: Cibicki nära - avslutet precis över ribban

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: C More.

Egzon Binaku anslöt till IFK Norrköping i slutet av övergångsfönstret. Under sin första tid i klubben har det inte blivit något spel för honom i allsvenskan, men nu får han chansen. När IFK Norrköping släppte sin startelva spelar Binaku från start, vilket också är hans allsvenska debut för klubben. Värt att notera i IFK Norrköping är att Gudmundur Thorarinsson, som varit ordinarie under inledningen, saknas helt i IFK Norrköpings matchtrupp.

Elfsborg-tränaren Jimmy Thelin gör också ett par ändringar gentemot senast mot Sirius. Bland annat låter han Kevin Kabran och Robert Gojani spela från start.

Det var en börljande inledning av matchen och båda IFK Norrköping och Elfsborg skapade hyggliga chanser, en av dem vaskade Pawel Cibicki fram. Den målfarlige anfallaren testade avslut från en bit utanför straffområdet, men fick till sin besvikelse se bollen gå precis över ribban.

Kort därefter hade Christoffer Nyman en chans från nära håll, men Elfsborg-målvakten Kevin Stuhr Ellegaard kom ut kvickt och kunde parera.

De första 15 minuterna var böljande, men därefter gick det lite stiltje i matchen och ställningen var 0-0 i halvtid.

- Det är en tuff match och IFK Norrköping är ett bra lag. Vi får inte till spelet riktigt som vi vill, men vi kommer in i det och kämpar oss tillbaka, sa Elfsborg Robert Gojani till C More i halvtid.

Pekings Alexander Fransson sa följande om den första halvleken:

- Det är två lag som vill spela boll där ute. Jag tycker att det är en ganska jämn första halvlek och jag tycker inte det finns några riktigt klara målchanser från något håll, sa han till C More.

Startelvor:

Elfsborg: Stuhr Ellegaard - Holst, Gregersen, Nilsson, Strand - Olsson, Gojani, Holmén - Levi, Cibicki, Kabran.

IFK Norrköping: Pettersson - Dagerstål, Larsen, Krogh Gerson - Smith, Skrabb, Fransson, Thern, Binaku - Nyman, Larsson.

Mötet mellan Elfsborg och IFK Norrköping sänds på C More Fotboll och cmore.se.