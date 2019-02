TV: JUST NU: Claesson tvingar Dahlin till fin räddning

Malmö FF och Krasnodar möts i två träningsmatcher på två dagar. I det ryska laget startar svenskarna Viktor Claesson och Kristoffer Olsson.

Matchen började avvaktande. Efter 13 minuter fick Sören Rieks ett fint läge till vänster i straffområdet, men avslutet gick utanför.

Krasnodars farligaste chans i den första halvleken hade Viktor Claesson, som via en försvarare satte Johan Dahlin på prov. Men första 45 slutade mållöst.

Lagens startelvor:

Malmö FF: Dahlin - Vindheim, Nielsen, Bengtsson, Safari, Rieks - Bachirou, Lewicki Christiansen - Antonsson, Molins.

Krasnodar: Kritsyuk - Petrov, Martynovich, Spajic, Stotsky - Olsson, Kabore, Pereyra - Wanderson, Ari, Claesson.

Se matchen i C More Fotboll och streamat på C More med start 16.00.