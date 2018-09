TV: JUST NU: Dalkurd chockar Blåvitt - Strand med första målet i allsvenskan

Dalkurd hotade tidigt framåt mot IFK Göteborg på Gavlevallen. I den sjunde minuten slog Andre Calisir bort en boll på mittplan, vilket gav Dalkurd en farlig kontring, där Eero Markkanen var nära att skjuta laget till ledning, men fick se bollen gå i ena burgaveln.

Blåvitt lyfte därefter med ett par vassa möjligheter framåt. Robin Söder var inblandad i ett par anfall, men kom aldrig riktigt nära mål. Det gjorde Dalkurd. I den 33:e minuten tog Simon Strand läckert ner ett inspel, av Henrik Löfkvist, på bröstet i straffområdet, fick med sig bollen och prickade in 1-0 till hemmalaget.

- Vi rullar boll ganska bra och har haft några lägen som vi kan göra bättre, men vi ska inte släppa in ett mål så enkelt, när vi även är på rätt sida, säger Blåvitt-backen Andre Calisir till C More i halvtid.

Lagens startelvor:

Dalkurd: Mohlin - Ceesay, Thorbjörnsson, De John, Moenza - Strand, Tranberg, Löfkvist, Ståhl - Awad, Markkanen.

IFK Göteborg: Dahlin - Starfelt, Oldrup Jensen, Calisir - Salomonsson, Sakor, Abraham, Wernersson - Ohlsson, Söder Charaisjvili.

Matchen visas på C More Live och på cmore.se.