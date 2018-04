TV: JUST NU: Danielson stöter in 1-0 - ger Dif ledningen mot Östersund

Djurgården kom under söndagskvällen till spel utan mittbacken Jacob Une Larsson på grund av sjukdom, vilket innebar att Marcus Danielson fick komma in i hans ställe och göra allsvensk debut för laget mot Östersund på bortaplan.

Danielson tog vara på chansen och såg i den tolfte minuten till att Djurgården tog ledningen i matchen med 1-0. Han stötte in, ett inspel i straffområdet efter hörna, bollen från nära håll vid den bortre stolpen.

Östersund tryckte därefter på för en kvittering och var vid ett par tillfällen nära att få in bollen i mål. Närmast var Hosam Aiesh med ett inspel i straffområdet mot Alhaji Gero, där bortalaget rensade undan bollen i närheten av mållinjen.

Se Danielsons 1-0-mål i spelaren ovan.

Lagens startelvor:

Östersund: Keita – Mukiibi, Papagiannopoulos, Pettersson, Widgren – Aiesh, Ghoddos, Nouri, Sema – Islamovic, Gero.

Djurgården: Isaksson - Beijmo, Danielson, Gunnarsson, Augustinsson - Radetinac, Ulvestad, Karlström, Kozica - Mrabti, Kadewere.

Se matchen i C More Fotboll och streamat på C More med matchstart 17.30.