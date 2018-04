TV: JUST NU: Dibba med solomål - utökar Hammarbys ledning

Hammarby rivstartade matchen i den tredje minuten genom en vass kontring, där Pa Dibba stormade i djupled mot mål, men sköt rakt på Isak Pettersson i bortamålet. Därefter fick Dibba tag i bollen igen, sköt i ribban och fick se Muamer Tankovic lobbnicka in returen i mål till 1-0-ledning på Tele2 Arena.

- Jag trodde att Pa (Dibba) skulle göra mål direkt, var nästan stensäker på det. Sedan kom bollen till mig väldigt bra, så det var bara att stå still och nicka, säger Muamer Tankovic till C More i paus.

Hammarby fortsatte därefter att trycka på framåt. Efter en Norrköping-hörna, så startade Pa Dibba en kontring från egen planhalva, dribblade sig in i straffområdet och sköt 2-0.

Hammarby-anfallaren Sander Svendsen fick därefter två jättemöjligheter att utöka lagets ledning. Först sköt han tätt utanför mål och därefter prickade han ribban.

Se solomålet i spelaren ovan.

Startelvor:

Hammarby: Wiland, Borges, Pauslen, Fällman, Hamad, Andersen, Svendsen, Dibba, Junior, Tankovic, Solheim.

Norrköping: Pettersson - Wahlqvist, Johansson, Fjoluson - Skrabb, Thern, Sjölund, Thorarinsson - Moberg Karlsson, Holmberg, Jakobsen.

Matchen börjar 19.00 och sänds i C More.