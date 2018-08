TV: JUST NU: Diouf nära för Kalmar - prickar ribban från nära håll

Saman Ghoddos har under en längre tid ryktats vara på väg bort från Östersund. Tidigare i år nobbade klubben ett bud från spanska Celta Vigo och under sommaren har franska Amiens samt spanska Huesca rapporterats vara intresserade. Sportbladet rapporterade även att en övergång till Huesca, nykomling i La Lliga, var helt klar, men ännu har inte vare sig ÖFK eller den spanska klubben kommunicerat något.

Men kan en flytt vara nära förestående. Under söndagen, då ÖFK ställs mot Kalmar FF inleder Saman Ghoddos nämligen matchen på bänken.

- Han missade många träningar i veckan och jag sa att det var rätt för honom att börja på bänken, förhoppningsvis kan han komma in och sätta ett avtryck på matchen, sa ÖFK:s tränare Ian Burchnall till C More inför matchen.

Efter dryga 20 minuter varnades hemmalagets Douglas Bergqvist efter en satsning mot bortalagets Romario. Mittfältaren kom sent in i duellen mot brassen som blev liggandes ett tag innan han kunde spela vidare.

35 minuter in i matchen skapade Östersund en fin chans. Jamie Hopcutt fick bollen i straffområdet och testade avslut, men ÖFK-anfallaren fick för mycket fot under bollen och avslutet gick över.

Strax innan halvtid var Kalmar oerhört nära att ta ledningen. Efter ett inlägg från Mikael Dyrestam nickades bollen i ribban och Östersund kunde sedan nicka undan bollen på mållinjen ut till en resultatlös hörna.

Efter första halvlek står det 0-0.

- Det fungerar bra och vi spelar enligt taktiken. Vi gör det svårt för dem och försöker pressa högt upp så att de tar lite felbeslut, sa Kalmars Erton Fejzullahu till C More efter första halvlek.

- Vi har en bra taktik och vågar spela fotboll. Snart är det dags att sätta dit den.

ÖFK:s Simon Kroon:

- Jag tycker vi gör en dålig första halvlek och kommer inte in i press. Vi spelar för långsamt.

- Det är dåligt fokus. Passningsspelet är för dåligt och vi måste röra på oss mer.

I början av andra halvlek var Kalmar nära att sätta dit matchens första mål. Efter ett inspel från högerkanten fick Papa Diouf bollen framför mål, men anfallaren lyckades pricka ribban.

Startelvor:

Östersunds FK: Keita - Mukiibi, Sonko Sundberg, Pettersson - Edwards, Bergqvist, Tekie, Widgren - Kroon, Islamovic, Hopcutt

Kalmar FF: Hägg Johansson, Dyrestam, Elm, Agardius, Akas - Romario, Elm, Eriksson - Magnusson, Fejzullahu, Diouf.

Matchen mellan Östersund och Kalmar visas på C More Sport och på cmore.se, avspark 15.00.