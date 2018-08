TV: JUST NU: Djurdjic ger Bajen ledningen på nytt - nickar in 2-1

Hammarby saknade Jeppe Andersen i vinstmötet med Örebro senast. Nu är dansken tillbaka och ersätter Junes Barny i startelvan mot Dalkurd. I övrigt är elvan oförändrad för den allsvenska tvåan som jagar AIK på förstaplatsen.

I början av första halvlek skapade Hammarby en farlig chans. På en hörna från höger nådde Neto Borges högst men Sixten Mohlin kunde svara för en fin parad i Dalkurds mål.

I mitten av halvleken kunde Hammarby ta ledningen på straff genom Jiloan Hamad. Detta efter att Vladimir Rodic gått omkull, men frågan är om serben gick omkull innanför eller utanför starffområdet? På bilderna ser det nämligen ut som att Rodic fälls utanför starffområdet innan han ramlar i straffområdet.

Några minuter efter Hammarbys ledningsmål kvitterade Dalkurd. På en hörna kunde mittbacken Alex de John trycka in bollen från nära håll. Efter målet skapade hemmalaget en del chanser och skakade Bajen rejält.

I slutet av andra halvlek kunde Hammarby åter igen ta ledningen. På ett inlägg från högerkanten nådde Nikola Djurdjic högst och skarvade in bollen i bortre hörnet.

Lagens startelvor:

Dalkurd: Mohlin - Ceesay, De John, Thorbjörnsson, Moenza - Tranberg, Löfkvist - Strand, Awad, Ståhl, Markkanen.

Hammarby: Wiland - Sandberg, Paulsen, Fällman, Borges - Martinsson-Ngouali, Andersen - Rodic, Tankovic, Hamad - Djurdjic.

