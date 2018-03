TV: JUST NU: Djurgården nära ledningsmål - Kozica bränner jätteläge

Derby även i Stockholm inför nästa veckas premiär i allsvenskan. Nykomlingen BP tar emot fjolårets allsvenska trea och nyblivna cupfinalisten Djurgården.

Djurgården inledde matchen med stort bollinnehav och skapade tidigt flera vassa målchanser. Nyförvärvet Dzenis Kozica var i den 17:e minuten närmast, när han kom fri framför mål efter förarbete av Badji, men sköt utanför.

Ett annat nyförvärv, Jonathan Ring, tog sig i den 34:e minuten fram till ytterligare ett bra läge, men sköt högt över mål.

Se Kozicas jätteläge i spelaren ovan.

Startelvor:

Brommapojkarna: Petric - Söderström, Rauschenberg, Öhman, Jeahze, Sandberg Magnusson, Gustafsson, Maikel, Brandeborn, Ajeti, Nilsson.

Djurgården: Vaiho - Gunnarsson, Danielsson, Une Larsson, Andersson - Ring, Ulvestad, Walker, Radetinac - Badji, Kozica.

Matchen sänds på C More Live 2 och streamat på C More med start 12:50.