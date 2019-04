TV: JUST NU: Djurgården rivstartar mot Sundsvall - Buya Turay nickar in 2-0 efter en kvart

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Djurgården stod inför premiären med valet att spela Jonathan Augustinsson eller Erik Berg brediv Marcus Danielson i mittlåset. Valet föll på den förstnämnde, medan Berg tar plats på bänken tillsammans med nyförvärvet Astrit Ajdarevic.

I bortalaget startar Omar Eddahri mot sitt förra lag tillsammans med Linus Hallenius längst fram på topp.

Hemmalaget gjorde matchens första mål efter knappa tio minuter. Kevin Walker, som vanligtvis slår hörnorna i Djurgården, var fri framför mål när Jesper Karlström slog in hörnan och kunde nicka in matchens första mål i bortre hörnet.

Djurgården ökade på sin ledningen bara fem minuter senare. Nicklas Bärkroth slog in ett fint inlägg mot bortre stolpen där Mohamed Buya Turay vann nickduellen och tryckte in 2-0 med pannen.

Lagens startelvor:

Djurgården: Bråtveit - Witry, Danielson, Augustinsson, Käck - Ulvestad, Karlström, Walker - Ring, Turay, Bärkroth

Sundsvall: Eskelinen - Tamimi, Moros Gracia, Björkander, Blomqvist, Myrestam - Sema, Batanero, Ciercoles - Hallenius - Eddahri

Du ser mötet mellan Djurgården och Sundsvall på C More Live 2 och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 19:00.