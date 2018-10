TV: JUST NU: Djurgården utökar sin ledning - Badji gör sitt andra mål

Djurgården tog kommandot direkt och gjorde mål redan efter nio minuters spel. Bollen spelades in från högersidan och Aliou Badji placerade in ledningen med ett avslut på ett tillslag.

Precis före halvtid utökade Djurgården sin ledning. Haris Radetinac och Aliou Badji väggspelade sig igenom det blåvita försvaret och till slut fick Badji avslutsläge. Han gjorde inget misstag och satte dit sitt andra mål för kvällen.

Lagens startelvor:

Dif: Vaiho - Une Larsson, Johansson, Olsson, Augustinsson - Ring, Walker, Mrabti, Radetinac - Bärkroth, Badji

Blåvitt: Dahlin - Salomonsson, Boo Wiklander, Starfelt, Nordström - Abraham, Oldrup Jensen, Sakor, Wernersson - Charaisjvili, Ohlsson

Se matchen i C More Live 2 och streamat på C More med start 19.00.