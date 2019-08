TV: JUST NU: Djurgårdens rivstart - leder med 2-0 efter en kvart

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Senast mot Sirius debuterade Curtis Edwards för Djurgården då han spelade från start. I kvällens möte med AFC Eskilstuna finns mittfältaren med i elvan på nytt.

I bortalaget AFC finns bland annat Dzenis Kozica, som är på lån i klubben från Djurgården, med från start.

Djurgården fick en drömstart direkt. En hörna från höger, som slogs av Elliot Käck, skarvades vidare av Fredrik Ulvestad på den främre ytan. Då hamnade bollen vid den bakre ytan där Mohamed Buya Turay kunde styra in bollen i mål med pannan, något som var anfallaren nionde mål i årets allsvenska.

Efter en kvart stod det 2-0 på resultattavlan. Efter en fast situation hängde Marcus Danielson kvar i straffområdet och när bollen lyftes in igen nickade lagkaptenen in Djurgårdens andra mål med en precis nick intill ena stolpen.

Lagens startelvor:

Djurgården: Vaiho – Witry, Une Larsson, Danielson, Käck – Karlström, Ulvestad, Edwards – Ring, Turay, Chilufya

AFC Eskilstuna: Söderberg – Loeper, Tsveiba, Catic – Jarl, Rashkaj, Lushaku, Nnamani – Nalic, Avdic, Kozica

Du ser måndagens möte mellan Djurgården och AFC på C More Live 2 och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 19:00.