TV: JUST NU: "DMK" målar för andra matchen i rad - ger Peking ledningen mot Trelleborg

Norrköping var i den åttonde minuten nära att hamna i tidigt underläge. Salif Camara Jönsson dök upp från nära håll i straffområdet, men fick se bortamålvakten Isak Pettersson nätt och jämnt rädda avslutet ut till hörna.

Därefter tog Norrköping över showen. David Moberg Karlsson höll sig framme efter hörna och blev målskytt från nära håll till 1-0. Det innebar att han blev målskytt för andra matchen i rad.

Startelvor:

Trelleborg: Johansson - Hörberg, Jönsson, Sudic, Blomqvist, Sarkodie - Andersson, Nilsson, Olsson - Jovanovic - Camara Jönsson.

Norrköping: Pettersson - Dagerstål, Johansson, Larsen - Smith, Krogh Gerson, Fransson, Thorarinsson - Moberg Karlsson, Holmberg, Skrabb.

Matchen börjar klockan 19.00 och sänds i C More Fotboll och streamat på C More.