TV: JUST NU: Domarilska i ÖSK-lägret: "Slänger sig som en fågel"

Efter dryga 20 minuters spel skapade Örebro två fina chanser på kort tid. Först frispelades Nahir Besara av Kennedy Igboananike, men avslutet från Besara var svagt.

På ett inlägg strax därefter fick hemmalaget på nytt en fin möjlighet att ta ledningen. Arvid Brorsson nådde högst på en hörna och nickade mot mål, men Lukas Hägg-Johansson sträckte ut och räddade.

I stället var det Kalmar FF som tog lednignen på straff en kort stund senare. Domaren Kaspar Sjöberg bedömde att Michael Almebäck fällt Papa Diuof precis innanför straffområdeslinjen. ÖSK-spelaren protesterade rejält, men utan framgång. Romario krutade sedan straffen i mål till 1-0 för gästerna.

Strax innan paus kvitterade ÖSK - återigen på straff. Mikael Dyrestam skarvade bollen på Hiagos hand och Sjöberg pekade på punkten. Nahir Besara missade straffen, men Filip Fogic höll sig framme och rakade in returen via stolpen.

I halvlek var Michael Almebäck starkt kritisk till domarens bedömning vad gäller den första straffsituationen:

- Han slänger ju sig. Det ser man tydligt. Jag rör inte honom. Kolla: Som en liten fågel. Jag tycker inte det är straff, sa Almebäck till C More.

Matchen pågår just nu på C More Fotboll.

Startelvor:

Örebro SK: Jansson – Brorsson, Almebäck, Hines-Ike – Björnquist, Gerzic, Rogic, Ring – Besara, Igboananike, Omoh

Kalmar FF: Hägg Johansson – Dyrestam, Elm, Agardius, Akas – Hiago, Hallberg, Romario, Hallberg – Diouf, Fejzullahu