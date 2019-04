TV: JUST NU: Drömstart för Bajen - Tankovic placerar in 1-0

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

I MFF:s seger mot Sirius inledder Arnor Traustason på bänken, men mot Hammarby är den isländske mittfältaren tillbaka i Skånelagets elva. I övrigt för MFF inga förändringar, precis som Hammarby som inleder med exakt samma manskap som i segern mot AFC Eskilstuna i söndags.

Malmö FF inledde matchen bäst och skapade en del farligheter framåt. Men det var Hammarby som skulle ta ledningen efter drygt tio minuters spel. Muamer Tankovic fick en långboll och i offensivt straffområde plockade mittfältaren ner bollen innan han placerade in 1-0 för Bajen med yttersidan. En drömstart för Stockholmslaget.

Lagens startelvor:

Malmö FF: Dahlin - Bengtsson, Lewicki, Larsson - Vindheim, Traustason, Christiansen, Bachirou, Rieks - Rosenberg, Antonsson

Hammarby: Curci - Sandberg, Fenger, Fällman, Widgren - Andersen, Djurdjic, Bojanic -Khalili, Kjartansson, Tankovic

Du ser mötet mellan MFF och Hammarby på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 19:00.