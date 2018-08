TV: JUST NU: Drömstart för Bajen - Tankovic vackra avslut ger 1-0

När Hammarby presenterade sin startelva stod det klart att nyförvärvet Vladimir Rodic gör startdebut för sin nya klubb. Senast mot Norrköping fick han hoppa in med 30 minuter kvar att spela, men nu finns han bland de elva som inleder matchen.

Jeppe Andersen är skadad och ersätts av ett annat nyförvärv, Junes Barny, som gör sin andra match från start i Hammarby-tröjan.

När Örebros startelva presenterades stod det klart att Nordin Gerzic saknas. Lagkaptenen finns inte med på bänken trots att han fanns med i den trupp som ÖSK presenterade under söndagen. Kennedy Igboananike som har brottats med skadebekymmer finns med, men inleder matchen på bänken.

Hammarby fick en drömstart i matchen. Efter knappa fem minuter tog laget ledningen efter en snabb omställning. Muamer Tankovic fick bollen utanför straffområdet och placerade elegant in 1-0 i det bortre krysset. Anfallarens sjätte mål för säsongen.

Startelvor:

Hammarby: Wiland – Sandberg, Paulsen, Fällman, Borges – Junior, Tankovic, Barny – Rodic, Djurdjic, Hamad

Örebro: Jansson – Tranberg, Almebäck, Ring – Björnkvist, Rogic, Mårtensson, Granlund – Omoh, Boye, Besara

Matchen mellan Hammarby och ÖSK visas i C More och kan streamas via cmore.se.