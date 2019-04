TV: JUST NU: Elfsborg kör över Sirius - leder med 4-1

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

När startelvorna presenterades stod det klart att Phlip Haglund inleder på bänken i Sirius.

Det var en händelserik inledning av matchen. Efter lite mer än en minut spelad testade Elias Andersson avslut och det tog på en Elfsborg-spelare och därefter gick bollen i stolpen. På den efterföljande returen var John Junior Igbarumah framme och stötte dit 1-0.

Men Elfsborg replikerade direkt. Stefan Ishizaki vände och vred ute på högerkanten och slog in bollen i straffområdet. Där befann sig Pawel Cibicki som nickade in sitt tredje ligamål för säsongen.

Efter 25 minuter vände också Elfsborg på tillställningen. Jonathan Levi stod för en fin aktionoch hittade Simon Lundevall vid straffområdespunkten. Lundevall tryckte enkelt dit 2-1.

Bara någon minut senare utökade dessutom Boråslaget och det var läckert. Pawel Cibicki tog emot bollen en bra bit utanför straffområdet. Det hindrade inte anfallaren från att testa avslut. Cibicki prövade att lobba över Lucas Jonsson i Sirius-målet och försöket föll väl ut. 3-1 till Elfsborg var ett faktum.

- Ett riktigt klassmål, helt enkelt, sa C Mores kommentator Anders Fredriksson.

Innan den första halvleken gjorde också Stian Gregersen 4-1 för Elfsborg på en hörna.

I halvtid kommentera Pawel Cibicki sitt drömmål.

- Det är bra gjort, det måste man ge mig, sa han till C More.

Lagens startelvor:

Sirius: Jonsson - Björkström, Ceesay, Arvidsson - Larson, Busch Thor, Andersson, Sirelius - Saeid, Ståhl, Igbarumah.

Elfsborg: Stuhr Ellegaard - Holst, Gregersen, Nilsson, Strand - Lundevall, Ishizaki, Holmén, Olsson, Levi - Cibicki.

