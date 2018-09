TV: JUST NU: Elyounoussi stöter AIK till ledning efter läckert anfall

IFK Göteborg gjorde inför kvällens möte med AIK flera förändringar i startelvan i jämförelse med mötet med Häcken. Tom Amos fick åter chansen i mål, samtidigt David Boo Wiklander och Sargon Abraham gick in i startelvan, medan Sebastian Ohlsson var utanför truppen på grund av avstängning och Patrik Karlsson Lagemyr inledde på bänken.

AIK gjorde en förändring i startelvan gentemot i derbyt mot Hammarby, då Heradi Rashidi ersatte Rasmus Lindkvist på vänsterkanten i laget.

Stockholmslaget skapade matchens första heta målchans. Sebastian Larsson tog sig fram längs högerkanten och satte in bollen framför mål mot Henok Goitom som testade Amos med en vrickning ut till hörna. Därefter hotade Rashidi med ett avslut utifrån och det dröjde inte länge förrän AIK var i ledning.

I den 24:e minuten mötte Larsson åter ett inspel ute på högerkanten bakom Blåvitts backlinje och satte in bollen framför mål till Elyounoussi, som sköt 1-0. Det var norrmannens sjunde allsvenska mål den här säsongen.

- Det var ett bra inlägg av Sebastian (Larsson). Det var ett bra mål. Jag tänkte så här, att jag väntar med löpet, så att jag inte skulle komma offside. Det var perfekt, säger Elyounoussi till C More i halvtid.

- Det är ingen jättebra historia från vår sida. Vi försöker vara tajta, men de kommer stundtals igenom och vi måste göra det mycket bättre defensivt, så att vi kan ha en del boll offensivt. Svårare än så är det inte, om man har boll är det lättare, säger Blåvitt-backen David Boo Wiklander till C More.

Startelvor:

IFK Göteborg: Amos - Starfelt, Boo Wiklander, Calisir - Salomonsson, Oldrup Jensen, Sakor, Wernersson - Abraham, Söder, Kharaishvili.

AIK: Linnér - Milosevic, Karlsson, Jansson - Sundgren, Larsson, Adu, Olsson, Rashidi - Goitom, Elyounoussi.

Matchen sänds på C More Fotboll och streamat på C More.