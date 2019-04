TV: JUST NU: Elyounoussi svarar direkt - kvitterar efter hörna

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: C More.

AIK åkte till Örebro för årets fjärde match i allsvenskan. Då tog lagkaptenen Henok Goitom plats i startelvan för första gången, precis som Stefan Silva. Däremot fick både Enoch Kofi Adu och Chinedu Obasi inleda matchen på bänken.

Örebro inledde matchen med en vass målchans. Nordin Gerzic slog en frispark, från en position utanför straffområdet, mot mål, men fick se Oscar Linnér rädda till hörna. AIK hade därefter ett bra läge att ta ledningen sedan Jack Lahne tog sig in i straffområdet och spelade vidare till Stefan Silva, men anfallaren sköt rakt på ÖSK-målvakten.

Örebro var heller fortsatt inte ofarligt. Carlos Strandberg sprang i mitten av första halvlek i djupled och tog avslut från snäv vinkel, vilket gjorde att han åter fick se Linnér rädda till hörna. Strax före halvtid fick däremot Lahne matchens dittills hetaste målchans, då anfallaren kom till avslut från nära håll efter frispark, men fick se ÖSK-målvakten reflexrädda ut till hörna.

I andra halvlek sprakade matchen till ordentligt. Först gav Filip Rogic hemmalaget ledningen med ett välplacerat avslut och därefter kvitterade Tarik Elyounoussi, efter hörna, med ett avslut upp i nättaket till 1-1.

Lagens startelvor:

Örebro: Jansson - Lorentzson, Almebäck, Björkman - Björnkvist, Bertilsson, Gerzic, Rogic, Wright - Prodell, Strandberg

AIK: Linnér – Dimitriadis, Karlsson, Mets – Sundgren, Silva, Larsson, Elyounoussi, Lindkvist – Goitom Lahne

Du ser mötet på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 16:00.