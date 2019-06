TV: JUST NU: Erikssons läckra avslut ger Sundsvall ledningen

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: C More.

Östersunds FK tog under lördagskvällen emot GIF Sundsvall i ett Norrlandsderby på Jämtkraft Arena. Då fanns bland annat ÖFK-yttern Hosam Aiesh, som haft skadeproblem och senast spelade från start i början av maj i allsvenskan, med från start på planen.

Men inledningen av matchen var inte särskilt fartfylld. Sundsvall hade mycket boll, men utan att skapa vassa målchanser. ÖFK-yttern Marco Weymans skapade matchens första målchans i den elfte minuten genom att ta sig in i straffområdet och få skottläge ur snäv vinkel, men sköt den gången i burgaveln. Till slut kom ledningsmålet.

Sundsvall-backen Pa Konate tog sig i den 37:e minuten runt på vänsterkanten och satte in bollen i straffområdet till Tobias Eriksson, som ersatte David Batanero i startelvan. Mittfältaren tog emot bollen, kickade upp den till sig själv och sköt 1-0.

- Det känns såklart bra, verkligen. Han slog in den och sedan studsade första touchen upp och avslutet var fint, sa Eriksson i halvtid till C More.

- Jag har inte spelat så mycket, så man är sugen på att bidra till laget och det var skönt att få sätta dit den, fortsatte han.

Sundsvall hade även ytterligare en boll i mål före halvtid, men Linus Hallenius blev då avblåst för offside, vilket gjorde att laget fick gå till halvtidsvila med uddamålsledning.

Startelvor:

Östersunds FK: Keita - Edwards, Haugan, Sonko Sundberg, Isherwood - Colkett, Morrison, Tekie - Aiesh, Islamovic, Weymans.

Gif Sundsvall: Eskelinen - Gracia, Moreno, Myrestam - Tamimi, Eriksson, Ciercoles, Konate - Sema, Hallenius, Wilson.

