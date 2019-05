TV: JUST NU: Fint MFF-anfall - men Rosenberg skjuter utanför

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: C More

Lasse Vibe klev av skadad när Blåvitt mötte Kalmar i slutet av april. Det gjorde att anfallsstjärnan missade två raka matcher, men senast mot IFK Norrköping fick han hoppa in. Och i torsdagens stormöte med Malmö FF spelar dansken från start i Blåvitts tremannaanfall tillsammans med Giorgij Charaisjvili och Benjamin Nygren.

I Malmö FF kliver Bonke Innocent in från start på det centrala mittfältet där bland annat Anders Christiansen är avstängd. Dessutom inleder Guillermo Molins på topp i stället för Marcus Antonsson.

Matchen inleddes relativt avvaktande när båda lagen kände på varandra. Efter knappa 15 minuter var Malmö FF nära att få ett jätteläge när Arnor Traustason rann igenom, men den isländske mittfältaren fick bollen för långt ifrån sig och Giannis Anestis i Blåvitt-målet kunde få tag i bollen.

Första halvlek fortsatte att vara tillknäppt, men efter 30 minuter skapade MFF en chans genom Markus Rosenberg. Efter ett fint anfall som drogs upp av Andreas Vindheim fick Rosenberg bollen utanför straffområdet och testade avslut, men skottet gick långt utanför.

Lagens startelvor:

IFK Göteborg: Anestis – Ohlsson, Starfelt, Calisir, Wernersson – Erlingmark, Karlsson Lagemyr, Yusuf – Nygren, Vibe, Charaisjvili

Malmö FF: Dahlin - Larsson, Bengtsson, Safari - Vindheim, Lewicki, Innocent, Traustason, Rieks - Rosenberg, Molins

Du ser mötet mellan IFK Göteborg och Malmö FF på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 19:00.