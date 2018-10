TV: JUST NU: Fransson trycker in 1-1 - första målet sedan Peking-återkomsten

Det är två lag med två helt olika formkurvor som möts på Guldfågeln Arena. Kalmar har sju raka matcher utan seger, och bara tre poäng, och IFK Norrköping har tio raka matcher utan förlust. Efter AIK:s poängtapp kan Peking minska avståndet till serieledaren till sex poäng.

Det var hemmalaget Kalmar som skulle ta ledningen i den 19:e minuten. Efter en frispark från högerkanten kastade sig Viktor Elm fram vid den bortre stolpen och via målvakten Isak Pettersson nickade backen bollen i mål.

Kort före pausvilan utjämnade Alexander Fransson för Peking när han tryckte till på en studsande boll och via stolpen satte 1-1. Det var mittfältarens första mål sedan återkomsten till klubben i somras.

Lagens startelvor:

Kalmar FF: Hägg-Johansson - Nouri, Dyrestam, V. Elm, Stenmark - Magnusson, R. Elm, Romario, Akas - Diouf, Fröling.

IFK Norrköping: Pettersson - Castegren, Johansson, Larsen - Smith, Fransson, Thern, Thorarinsson - Moberg Karlsson, Holmberg, Skrabb.

