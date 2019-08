TV: JUST NU: Gero med första målet i HIF - utökar mot förra klubben

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Alhaji Gero har suttit på bänken i Helsingborgs två senaste matcher i allsvenskan. Men mot sin förra klubb Östersund får anfallaren chansen från start i HIF.

Efter tio minuters spel tog Helsingborg ledningen i matchen. Max Svensson drev bollen framåt utanför straffområdet och med ett distinkt avslut placerade han in ledningsmålet fram till 1-0.

Efter halvtimmens spel kom nästa mål för HIF. Anfallaren Gero fick bollen i straffområdet och tråcklade sig fram till ett fritt läge där han först chippade bollen över Aly Keita i ÖFK:s mål, innan han fullföljde och tryckte in bollen i nät. Målet var Geros första i HIF-tröjan.

Lagens startelvor:

Helsingborg: Lindegaard - Randrup, Holgersson, Weberg, Eriksson - Abubakari, Gigovic -Wanderson, Farnerud, Svensson - Gero

Östersund: Keita - Hörberg, Isherwood, Pettersson, Ouattara - Amin, Purver, Colkett -Turgott, Islamovic, Kroon

Du ser fredagens möte mellan Helsingborg och Östersund på C More Fotboll och du kan också streama matchen via cmore.se. Avspark 19.00.