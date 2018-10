TV: JUST NU: Glödhet Olsson nätar - ger AIK ledningen

I hemmalaget var Alexander Milosevic avstängd och missade därmed matchen. Han ersättes i backlinjen av Panos Dimitriadis.

Gnaget tog ledningen efter en halvtimmes spel då Kristoffer Olsson utnyttjade ett jättehål i gästernas försvar och rullade in 1-0. Tarik Elyounoussi stod för framspelningen - och Olsson gjorde därmed sitt femte mål den här säsongen.

Lagens startelvor:

AIK: Linnér – Dimitriadis, Karlsson, Jansson – Sundgren, Olsson, Adu, Larsson, Rashidi – Goitom, Elyounoussi.

ÖSK: Jansson - Tranberg, Almebäck, Lorentzson - Björnkvist, Gerzic, Mårtensson, Granlund - Besara, Igboananike, Rogic.

