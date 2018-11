TV: JUST NU: Goitom firar klackmål - döms bort för offside

AIK tog i kväll emot Sundsvall hemma på Friends Arena i allsvenskan. Stockholmslaget har chans att säkra SM-guldet vid seger, då Norrköping besegrade Örebro på hemmaplan. I AIK var Daniel Sundgren och Sebastian Larsson åter tillbaka i lagets startelva.

AIK rivstartade mötet direkt och fick in bollen i mål. Henom Goitom klackade från nära håll in bollen i mål, men fick snabbt avbryta firandet, då målet blev bortdömt för offside.

Lagens startelvor:

AIK: Janosevic - Milosevic, Karlsson, Jansson - Sundgren, Dimitriadis, Olsson, Larsson, Lindkvist - Goitom, Elyounoussi.

Sundsvall: Eskelinen - Gracia, Björkander, Myrestam - Tamimi, Moreno, Ciercoles, Olsson - Sema, Hallenius, Haro.

Du ser söndagens möte mellan AIK och Sundsvall på C More Fotboll och kan streama det via cmore.se. Avspark 17:30.