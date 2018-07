TV: JUST NU: Goitom ger AIK ledningen på straff

AIK förlorade det första mötet mot FC Nordsjälland i Europa League-kvalets andra omgång. Returmötet är på torsdag - och Rikard Norling väljer att vila flera stora namn i söndagens hemmamöte i allsvenskan med Kalmar FF.

Nyförvärvet Sebastian Larsson och Aleksander Milosevic inleder på bänken.

Efter fem minuters spel fick bortalaget Kalmar matchens första chans, men Viktor Elm nick smet strax över. Strax efter situationen la sig AIK:s målvakt Oskar Linnér ner och fick vård, men kunde fortsätta spela.

Knappa 20+ minuter in i matchen skapade AIK sin första farlighet. Efter ett inspel från Daniel Sundgren hamnade bollen hos Henok Goitom. Anfallaren testade avslut precis utanför straffområdet men Lukas Hägg Johansson i KFF-målet kunde rädda.

Efter 30 minuters spel ökade AIK trycket mot Kalmars mål. Först fick Kristoffer Olsson ett fint läge i straffområdet men Hägg Johansson räddade återigen KFF. Några minuter senare fick Nicolas Stefanelli ett friläge, men anfallaren misslyckades med att sätta dit 1-0.

Goutom om första halvlek:

- Det är bra. Vi har bra kombinationer och lägen att göra 1-0. Vi ska fortsätta och förhoppningsvis kan vi sätta dit något läge, sa han till C More.

I början av andra halvlek tog AIK ledningen på straff. Nicolas Stefanelli föll i straffområdet och Henok Goitom satte dit straffen, även om Hägg Johansson var på anfallarens avslut.

Startelvor:

AIK: Linnér - Dimitriadis, Karlsson, Jansson - Sundgren, Adu, Olsson, Elyounoussi, Rashidi - Stefanelli, Goitom.

Kalmar: Hägg Johansson - Dyrestam, Elm, Agardius, Akas - Magnusson, Hallberg, Pereira Sipiao, Diouf - Söderqvist, Fejzullahu.



Sändningen startar 14.50, avspark 15.00. Visas på C More Fotboll och streamas på C More.