TV: JUST NU: Häcken kör över Sirius - gör två snabba mål efter paus

Foto: C More.

BK Häcken ställs under söndagseftermiddagen mot Sirius borta på Studenternas i allsvenskan. Då får Mervan Celik, som öste in mål för laget i svenska cupen, göra första starten den här säsongen i allsvenskan. Celik har tidigare i år riktat kritik mot tränaren Andreas Alm för att han inte fått spela från start, men får nu alltså chansen att visa upp sig.

Topplaget tog tag i taktpinnen direkt och tryckte ned Sirius. Det gav också utdelning efter dryga åtta minuter spelade. Sirius-målvakten John Alvbåge slog en taskig passning till en felvänd Elias Andersson på mittfältet. Häckens Alexander Faltsetas bröt, tog ett par snabba kliv och passade till Alexander Jeremejeff i straffområdet. Anfallaren förvaltade den gyllene chansen på allra bäst sätt genom att trycka in 1-0.

Sirius skulle dock komma tillbaka kvickt efter det tidiga underläget. Uppsalalaget fick ett inkast högt upp på Häckens planhalva och den skarvade Philip Haglund vidare in i straffområdet till Jonas Lindberg. Lindberg fick en fot på bollen samtidigt som Juhani Ojala kom sent i duellen - domaren Adam Ladebäck pekade på straffpunkten. Från elva meter var Sam Lundholm iskall och placerade in 1-1.

Häcken återtog dock ledningen kort därefter. Laget fick en hörna och den skickade Adam Andersson in straffområdet och hans lagkamrat Juhani Ojala, som orsakade straffen, nådde högst och nickade in 2-1. Ställningen stod sig till paus.

- Det är inte en perfekt första halvlek, men vi skapade några målchanser. Det är inte en perfekt halvlek, men ändå inte så dålig, sa Juhani Ojala till C More i halvtid.

Om målet berättade finländaren att han inte träffade med huvvudet.

- Den touchade min axel. Det var en bra hörna.

Sirius målskytt Sam Lundholm var långtifrån nöjd med hur laget uppträdde i första halvlek.

- Inte jättebra. Det är för dåligt, helt enkelt, sa Lundholm om Sirius första halvlek till C More i paus.

- Jag är missnöjd med vårt spel, vi tappar bollen typ hela tiden. Vi kom igång lite i slutet, det är så vi ska spela.

Lundholm fick medhåll från Sirius-tränaren Mirza Jelecak.

- Vi kommer in helt fel, både i anfalls- och försvarsspelet. Tyvärr ger vi bort två mål, det är jäkligt billiga mål. Sedan tycker jag att det var bättre mot slutet. Det finns ytor att att spela på, vi måste bara vara bättre förberedda, spela snabbare och hota dem ännu mer, sa Jelecak till C More om sitt lags första halvlek.

Häcken gick dock för att punktera matchen efter paus. I den 48:e minuten tappade Sirius bollen återingen bollen på mittplan och Häcken kontrade. Paulinho kunde till slut avsluta från nära håll och den notoriske målskytten var lika klinisk som vanligt och satte dit 3-1

Men Häcken ville mer efter 3-1-målet. Bara någon minuter senare bröt Hisingslaget vid mittlinjen, ställde om och Mervan Celik, som gjorde sin första start i allsvenskan, frispelades. Den offensive pjäsen tackade för framspelning, och Andreas Alms förtroende, genom att sätta dit 4-1.

Startelvor:

Sirius: Alvbåge - Larson, Ceesay, Björkström - Ståhl, Thor, Andersson, Björnström - Lundholm, Haglund, Lindberg.

Häcken: Abrahamsson - Ekpolo, Hammar, Ojala, Andersson - Friberg, Faltsetas - Yasin, Paulinho, Celik - Jeremejeff.

Matchen börjar klockan 15.00 och sänds på C More Live och streamat på cmore.se.