TV: JUST NU: Häcken nära att ta ledningen - Mohammed nickar i ribban

Kalmar FF:s landslagsmeriterade mittfältare Rasmus Elm har under en längre tid haft olika typer av skadeproblem, men har spelat en hel del under försäsongen och i svenska cupen. I dag kommer han till spel på lagets innermittfält i premiären mot Häcken på bortaplan.

Häcken var i den tionde minuten nära att ta ledningen i matchen. Kari Arkivuo hittade in med ett inlägg mot den bortre stolpen, där Nasiru Mohammed dök upp och nickade bollen i ribban. Han fick sålunda inte fira mål den gången.

Häcken spelade sig i den 24:e minuten fram till ytterligare en möjlighet, där Paulinho kickade upp bollen till sig själv i straffområdet och cykelsparkade bollen tätt över ribban.

Alhassan Kamara var därefter vid två tillfällen nära att ge hemmalaget ledningen, först på nick från nära håll och därefter genom ett skott utifrån, tätt över ribban.

Lagens startelvor:

Häcken: Abrahamsson – Andersson, Lindgren, Ojala, Arkivuo – Friberg, Irandust, Faltsetas – Mohammed, Kamara, Paulinho.

Kalmar: Hägg Johansson - Eriksson, V Elm, Agardius, Akas - Magnusson, R Elm, Herman Hallberg, Romario - Diouf, Fejzullahu.

