TV: JUST NU: Häckens skyttekung har show - två läckra mål mot ÖFK

I Häcken spelar Daleho Irandust från start efter att en skadekänning tvingade honom lämna U21-landslaget tidigare i veckan. Dessutom är Peter Abrahamsson tillbaka mellan stolparna efter två matchers frånvaro på grund av ryggproblem.

I Östersund är Rewan Amin tillbaka i startelvan efter huvudskadan han fick mot Djurgården som tvingade honom vila den senaste matchen mot Dalkurd.

Båda lagen drabbades av sena återbud. Kari Arkivou fick utgå för hemmalaget och Adam Andersson ersatte i elvan. För Östersund tvingades Dennis Widgren kasta in handduken och Patrick Kpozo ersatte.

I den 14:e minuten tog hemmalaget ledningen när allsvenskans skyttkung Paulinho slog till med sitt 18:e mål för säsongen. Brassen fick bollen vid straffområdeslinjen och curlade elegant in bollen i det bortre krysset.

I den 35:e minuten var det dags igen. Paulinho tog emot bollen och dundrade, med en lätt ytterskruv, in 2-0 bakom Aly Keita.

- Har ni sett?! Vad är det där för spelare?, sa C Mores kommentator Patrik Westberg.

2-0-målet gjorde att Paulinho tangerade Jonas Henrikssons rekord på 85 mål i Häcken-tröjan.

Startelvor:

Häcken: Abrahamsson - Ekpolo, Toivo, Lindgren, Andersson - Berggren, Lundberg, Faltsetas - Irandust, Jeremejeff, Paulinho

Östersund: Keita - Edwards, Sonko Sundberg, Pettersson, Kpozo - Bergqvist - Fritzon, Amin - Hopcutt - Aiesh, Islamovic

Du ser mötet mellan Häcken och Östersund på C More Live och kan streama det via cmore.se. Avspark 15:00.