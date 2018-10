TV: JUST NU: Hallenius reducerar två gånger om mot Bajen

Hammarby ställer upp utan Jiloan Hamad och Björn Paulsen i bortamötet med Gif Sundsvall.

Gästerna tog ledningen i den 13:e minuten efter en hörna. Sundsvalls målvakt William Eskelinen misslyckades med att plocka ner bollen och efter några försök kunde Mads Fenger dundra in 1-0 från nära håll.

I den 34:e minuten utökade Hammarby till 2-0 efter ett mycket läckert avslut från Imad Khalili.

I den 52:a minuten hittade Neto Borges fram med en fin framspelning till Nikola Djurdjic som kunde styra in 3-0.

Kort därefter reducerade Sundsvall på straff genom Linus Hallenius. I den 64:e minuten kom ännu en reducering från anfallaren. På en svepande boll från Dennis Olsson tog Hallenius emot bollen och petade in 3-2.

Lagens startelvor:

Sundsvall: Eskelinen - Gracia, Björkander, Myrestam - Tamimi, Batanero, Ciercoles, Olsson - Sema, Hallenius, Haro.

Hammarby: Blazevic - Sandberg, Fällman, Fenger, Borges - Andersen, Barny - Bengtsson, Tankovic, Khalili - Djurdjic.

Se matchen i C More Live och streamat på C More med start 19.00.