TV: JUST NU: Hamad gör nytt mål på straff

Den allsvenska premiären är här! På Tele2 Arena tar Hammarby emot Sirius. Hemmalaget får klara sig utan nyförvärven Erkan Zengin och Nikola Djurdjic som inte hunnit bli spelklara ännu.

I den 19:e minuten var Hammarby nära att ta ledningen. Muamer Tankovic hittade igenom med en fin passning till Pa Dibba men anfallarens avslut räddades av Sirius-målvakten Joshua Wicks.

Den första halvleken såg ut att sluta mållöst. Men i den sista ordinarie minuten fick hemmalaget straff. Junior drog iväg ett skott som Jesper Arvidsson täckte med armbågen. Sirius tränare Kim Bergstrand ilsknade till och blev uppskickad på läktaren.

Straffen förvaltade Jiloan Hamad säkert till 1-0 - årets första allsvenska mål.

Den andra halvleken började som den första slutade - med ett straffmål av Jiloan Hamad. Ian Sirelius blev i straffsituationen utvisad efter att ha rivit ner Junior.

Lagens startelvor:

Hammarby: Wiland - Sandberg, Fällman, Paulsen, Borges - Andersen, Junior, Khalili, Tankovic, Hamad - Dibba.

Sirius: Wicks - Sirelius, Björkström, Arvidsson, Larson - Gustafsson, Razak - Vecchia, Ogbu, Eddahri - Maholli.

