TV: JUST NU: Hamad straffar MFF - ger Bajen ledningen på Stadion

Malmö FF tog i eftermiddag emot Hammarby på Stadion i Malmö. Skånelagets danske mittfältsstjärna Anders Christiansen var uttagen i lagets matchtrupp, men fanns varken med i lagets startelva eller på bänken, när klubben presenterade sitt lag till mötet.

Matchen startade intensivt. Först hotade Vladimir Rodic med ett farligt skott från nära håll i straffområdet och därefter skarvade Markus Rosenberg en frispark strax över mål. Till slut fick Hammarby utdelning i matchen.

Lasse Nielsen rev i mitten av första halvlek ner Nikola Djurdjic i straffområdet, som blev tilldelad straff och Hamad var därefter kylig mot sitt gamla lag genom att sätta 1-0.

Startelvor:

Malmö FF: Dahlin - Larsson, Nielsen, Bengtsson, Safari - Traustason, Lewicki, Bachirou, Rieks - Rosenberg, Antonsson.

Hammarby: Blazevic - Paulsen, Fällman, Fenger, Sandberg - Andersen, Tankovic, Martinsson-Ngouali - Rodic, Djurdjic, Hamad.

Matchen sänds på C More Fotboll och streamat på C More.