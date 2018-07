TV: JUST NU: Hammarbys drömminuter - dubbla mål på Dalkurd

Hammarby tar emot Dalkurd på Tele2 Arena. I hemmalagets startelva går Sander Svendsen in från start. Det är första gången norrmannen startar i allsvenskan sedan den 19 april.

Totalt har Svendsen gjort en start och åtta inhopp den här säsongen.

I Dalkurd går det holländska nyförvärvet Stefan van der Lei in direkt från start mellan stolparna.

I den tredje minuten fick gästerna ett kanonläge efter en snabb omställning. Mohammed Buya Turay var helt ren från egen planhalva, men hade inte full koll på bollen och blev ikappsprungen av Junior. Till slut blev det ett svagt avslut från Dalkurd-anfallaren.

Det var istället Hammarby som skulle ta ledningen i den 13:e minuten. Efter ett fint förarbete från Björn Paulsen stötte Nikola Djurdjic in 1-0. Fyra minuter senare utökade hemmalaget när Neto Borges serverade Muamer Tankovic med ett öppet mål.

Lagens startelvor:

Hammarby: Wiland - Paulsen, Fenger, Fällman, Borges - Junior, Andersen - Hamad, Tankovic, Svendsen - Djurdjic.

Dalkurd: Van der Lei - Ceesay, Tranberg, Löfkvist - Strand, Sugita, Amin, Ahmed, Moenza - Turay, Ayaz.

Matchen börjar klockan 19.00 och sänds i C More Sport och streamat på C More.