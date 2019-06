TV: JUST NU: HIF bryter dödläget - Jönsson trycker in 1-0

Det har under ett par veckor varit uppehåll i allsvenskan, men nu är seriespelet igång igen.

Under fredagen tar Örebro SK emot Helsingborgs IF på Behrn Arena. Skånelaget har under uppehållet gjort en rockad på tränarbänken. Per-Ola Ljung är inte kvar som huvudtränare, utan nu är det Henrik Larsson som bär huvudansvaret. Således blir det här Larssons första tävlingsmatch för Helsingborgs IF sedan återkomsten.

I HIF är Andreas Granqvist tillbaka i startelvan efter en del skadeproblem.

Helsingborg öppnade matchen piggt och redan efter 17 sekunder kom man till ett farligt avslut genom Max Svensson som Oscar Jansson tvingades till en räddning på.

Några minuter före halvtid bröt Helsingborg dödläget. Rasmus Jönsson väggspelade med Mamudo Moro vid straffområdeskanten och Jönsson tryckte sig in i straffområdet. Därefter var Jönsson iskall och satte dit 1-0 från ett pressat läge.

- Det är skönt att det är vi som har varit mest effektiva, för det är det som vi har saknat lite tidigare den här säsongen, säger Jönsson till C More i halvtid.

Startelvor:

Örebro SK: Jansson - Lorentzson, Almebäck, Brorsson, Wright - Larsson, Rogic, Gerzic, Bertilsson - Prodell, Strandberg.



Helsingborgs IF: Joelsson - Holgersson, Granqvist, Liverstam, Eriksson - Landgren, Abubakari - Boysen, Jönsson, Svensson - Moro.



Matchen mellan Örebro och Helsingborg sänds på C More Fotboll och cmore.se.