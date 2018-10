TV: JUST NU: IFK Norrköping tar ledningen - efter dråpligt misstag

Senast mot Sirius startade Lars Krogh Gerson och Filip Dagerstål i IFK Norrköpings backlinje. Mot Djurgården valde managern Jens Gustafsson att kasta om i försvaret och där tar istället Kasper Larsen och Henrik Castegren plats.

Haris Radetinac var tänkt att starta för Djurgården. Men blåränderna tvingades till en sen förändring och Jonathan Ring tog hans plats.

I början av matchen toh IFK Norrköping ledningen efter ett dråpligt misstag i Djurgården. Simon Skrabb slog in bollen i straffområdet och där felade kommunikation mellan Andreas Isaksson och Marcus Danielson. Danielson fick bollen på foten och sedan slant den in i mål.

- Jag ville spela in den på Kalle (Holmberg) på första, men nu ser jag att han blir blockerad. Men djurgårdarna löser det ju fint på egen hand, säger Simon Skrabb till C More i halvtid.

Lagens startelvor:

IFK Norrköping: Petterson - Castegren, Johansson, Larsen – Krogh Gerson, Fransson, Thern, Thorarinsson - Moberg Karlsson, Holmberg, Skrabb

Djurgården: Isaksson - Gunnarsson, Danielson, Larsson, Augustinsson - Karlström, Ulvestad, Mrabti - Bärkroth, Badji, Ring

