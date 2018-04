TV: JUST NU: Jansson nära att dribbla in bollen i eget mål

Gif Sundsvalls nyförvärv Maic Sema blev sent klar för spel i den allsvenska premiären mot hans tidigare klubb Örebro på Idrottsparken. Han inledde dock matchen på bänken.

Båda lagen har haft ett par chanser att göra mål i den första halvleken. Victor Sköld var inte minst nära att ge ÖSK ledningen med en nick från nära håll, men bollen gick över ribban.

I halvtid byttes Maic Sema in för Gif Sundsvall efter att Chidi Omeje tvingats bryta matchen för Sundsvall.

I den andra halvleken var ÖSK:s målvakt Oscar Jansson nära att av misstag dribbla in bollen i eget mål vid en hemåtpassning, men lyckades till slut freda sitt mål.



Se situationen med Jansson i spelaren ovan.



Lagens startelvor:

Sundsvall: Eskelinen - Moros Gracia, Ciercoles, Myrestam - Tamimi, Batanero, Wilson, Olsson - Omeje, Hallenius, Gall.

Örebro: Jansson - Lorentzson, Almebäck, Hines-Ike - Björnkvist, Besara, Gerzic, Mårtensson, Rogic - Sköld, Igboananike.

