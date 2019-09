TV: JUST NU: Jätteläge för Sandberg - och gruff mellan Peking och Bajen

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

I somras hämtade Hammarby in anfallaren Aron Johannsson, som har spelat de senaste matcherna från start. Men i mötet med IFK Norrköping får anfallaren inleda på bänken till förmån för Imad Khalili.

I slutet av första halvlek skapade IFK Norrköping ett antal chanser mot Hammarby. Bland annat var Kalle Holmberg igenom, men anfallarens avslut räddades av Dennis Widgren, några meter från mållinjen.

Precis innan halvtidsvilan skulle ändå Peking få utdelning. Efter en inläggsfrispark hamnade bollen framför fötterna på Filip Dagerstål som kunde placera in ett löst skott till höger om Johan Wilan i Hammarby-målet.

En kvart in i andra halvlek fick Hammarbys Simon Sandberg ett jätteläge att kvittera. Men ytterbackens avslut räddades av en slängande Norrköping-spelare. I situationen efter kom Nikola Djurdjic in sent i en duell mot Isak Pettersson, vilket irriterade flera spelare i hemmalaget.

Samtidigt var Djurdjic irriterad på att Norrköping-målvakten överdrev situationen.

Startelvor:

IFK Norrköping: Pettersson – Dagerstål, Larsen, Lauritsen – Krogh Gerson, Fransson, Thern, Thorarinsson – Holmberg, Nyman, Haksabanovic

Hammarby IF: Wiland – Sandberg, Fenger, Fällman, Widgren – Söderström, Djurdjic, Andersen – Kacaniklic, Khalili, Tankovic

Matchen börjar klockan 17.30 och sänds på Sportkanalen och streamat på cmore.se.