TV: JUST NU: Jätteläge för Sköld mot Kalmar - vass räddning

Det var Kalmar som hade det mesta av spelet i den första halvleken, men Örebro hade den farligaste chansen. Victor Sköld kastade sig fram och avslutade mot den bortre stolpen i den 39:e minuten, men Lukas Hägg-Johansson i KFF-målet stod för en vass enhandsräddning.

Lagens startelvor:

Kalmar: Hägg-Johansson - Dyrestam, V. Elm, Agardius, Akas - Magnusson, Romario, R. Elm, Söderqvist - Diouf, Fejzullahu.

Örebro: Jansson - Tranberg, Almebäck, Lorentzson - Björnquist, Rogic, Gerzic, Mårtensson, Granlund - Sköld, Besara.

Se matchen i C More Live 2 eller streamat på C More med start 19.00.