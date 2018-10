TV: JUST NU: Jätteskott av Elfsborgsbacken - tar i ribban två gånger

Den 28:e omgången av allsvenskan inleds med mötet mellan Elfsborg och Dalkurd. Gästerna ligger just nu på kvalplats, men har BP bakom sig endast tack vare bättre målskillnad.

Det var gästande Dalkurd som inledde bäst och skapade några heta chanser. Bland annat när Ferhad Ayaz fick ett läge till höger i straffområdet i den 19:e minuten. Kevin Stuhr Ellegaard kom dock ner snabbt och kunde rädda avslutet.

Halvlekens farligaste chans tillhörde ändå hemmalaget. Mittbacken Ibrahim Dresevic drev framåt i planen och från långt avstånd drog 21-åringen till med ett kanonskott. Bollen tog i underkant av ribban, ner på mållinjen och upp i ribban igen.

Lagens startelvor:

Elfsborg: Stuhr Ellegaard - Holst, Dresevic, Jönsson, Kaib - Gustafsson, Dyer, Olsson, Ishizaki, Lundevall - Obasi.

Dalkurd: Van Der Lei - De John, Thorbjörnsson, Ekblad - Strand, Ahmed, Löfkvist, Lawan, Moenza - Ståhl, Ayaz.

Se matchen i C More Fotboll eller streamat på C More med start 19.00.