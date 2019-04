TV: JUST NU: Jättetavla av Ellegaard – ÖFK kvitterar

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

20 minuter in i matchen tog bortalaget Elfsborg ledningen. Jonathan Levi fick bollen utanför straffområdet och drev bollen framåt innan han placerade in 1-0 för Boråslaget. Målet var Levis andra för säsongen, det första kom i Elfsborgs senaste match hemma mot Sundsvall.

I samband med målet blev det irriterat då en ÖFK-spelare låg ner på mittplan, men Elfsborg fortsatte spela och kunde alltså ta ledningen.

Efter dryga timmens spel kvitterade Östersund efter en jättetavla av Elfsborgs målvakt Kevin Stuhr Ellegaard. Dansken skulle plocka ner ett inlägg från Hosam Aiesh, men missbedömde bollbanan helt och bollen gick in i nät fram till 1-1.

Lagens startelvor:

Östersund: Keita - Mensiro, Sonko Sundberg, Pettersson, Ssewankambo - Aiesh, Tekie, Morrison, Edwards, Sellars - Islamovic

Elfsborg: Ellegaard - Holst, Gregersen, Nilsson, Strand - Levi, Olsson, Holmén, Gojani, Cibicki - Kabran

Du ser mötet på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 13:30.