TV: JUST NU: Kadewere bryter igenom ÖSK-försvaret - sätter 1-0

I Djurgården gör Jowra Movsisian sin första start efter tre tidigare inhopp. Debuten, i derbyt mot AIK, slutade med ett rött kort för anfallaren.

Hemmalaget tvingades till en sen ändring då Andreas Isaksson fick bryta uppvärmningen och istället går Tommi Vaiho in i målet.

I den 28:e minuten fick Djurgården ett fint läge. Jacob Une-Larsson slog ett inlägg från vänsterkanten som Kerim Mrabti stack fram på och nickade strax utanför.

I slutsekunderna av första halvlek fick Jonathan Ring ett jätteläge att ge hemmalaget ledningen. Mrabti gav lagkamraten ett fritt läge men pressad av försvaret gick avslutet rakt på målvakten Oscar Jansson.

I den 67:e minuten kom så matchens första mål. Tino Kadewere tog sig på egen hand igenom Örebros försvar och rullade in 1-0.

Lagens startelvor:

Dif: Vaiho - Beijmo, Danielson, Olsson, Une Larsson - Ring, Karlström, Ulvestad, Mrabti - Movsisian, Kadewere.

ÖSK: Jansson - Lorentzson, Almebäck, Brorsson - Björnkvist, Gerzic, Rogic, Ring - Besara, Boye, Omoh.

Matchen mellan Djurgården och Örebro ser du i Sportkanalen, C More Fotboll och streamat på C More med start 19.00.