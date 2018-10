TV: JUST NU: Kaib missar en jättechans - fortsatt mållöst på Borås Arena

I Sundsvall är Linus Hallenius tillbaka i startelvan. Anfallaren missade matchen senast mot Kalmar med en skada. I hemmalaget startar Victor Prodell på topp, hans fjärde start under årets allsvenska.

Elsborg var nära att ta ledningen två gånger om i första halvlek. Först blev Simon Lundevall avvinkad för offisde när han nickade in bollen och sedan missade Rami Kaib en jättechans. Viktor Prodell sköt ett tungt skott som Eskelinen inte kunde hålla och returen gick till en helt fri Kaib som sköt utanför.

- Jag ska göra mål absolut, men det är inte varje gång jag kommer till de lägena, säger Rami Kaib till C More i halvtid.

En kort stund senar fick Linus Hallenius en bra chans att göra sitt 15:e mål för säsongen. Semas inlägg hamnade efter hos Hallenius som tog emot och avslutade på halvvolley, men Kevin Stuhr Ellegaard höll ihop benen och räddade.

Startelvor:

Elfsborg: Ellegaard - Manns, Dresevic, Nilsson, Kaib - Gustafsson, Holmén, Ishizaki, Gojani, Lundevall - Prodell

Sundsvall: Eskelinen - Gracia, Björkander, Moreno - Tamimi, Batanero, Ciercoles, Myrestam - Sema, Hallenius, Berg

Du ser mötet mellan Elfsborg och Sundsvall på C More Live 2 och kan streama det via cmore.se. Avspark 17:30.