TV: JUST NU: Elyounoussi tänder AIK:s hopp - reducerar mot KFF

Foto: C More

I AIK valde Rickard Norling att spela med Kollbein Sigthorsson från start, efter att anfallaren blev kvar på bänken hela matchen mot Sheriff Tiraspol i veckan. Dessutom fick Panos Dimitriadis, Felix Michel, Bilal Hussein och Heradi Rashidi alla komma in från start.

Kalmar inledde piggt och gjorde 1-0 efter tio minuter. Sommarens nyförvärv Alexander Jakobsen fick en boll utanför straffområdet och tryckte iväg ett skott som gick in i burgaveln bakom Oscar Linnér.

2-0 kom kort innan paus. Kalmar kastade in ett långt inkast som skapade oreda i AIK:s straffområde. Bollen hamnade tillslut vid fötterna på Fidan Aliti, som från nära håll kunde forcera in matchens andra mål.

När domaren blåste av första halvleken blev AIK utbuat av Friends Arena.

- Det känns som att vi inte har den energin. Vi jobbar inte som ett lag, vi krigar inte och vi är sena in i varje duell, säger Felix Michel i C More.

- Absolut kan det bero lite på det (Europaspel) men det är inte en ursäkt, det är många lag som spelar två, tre matcher i veckan och kör på hela tiden så det är ingen ursäkt.

Efter drygt fem minuters spel i andra halvlek reducerade AIK. I en snabb omställning spelade inbytte Nabil Bahoui fram Tarik Elyounoussi som vek inåt i straffområdet och placerade in bollen i nät fram till 1-2.

Startelvor:

AIK: Linner - Karlsson, Dimitriadis, Mets - Salétros, Larsson, Elyounoussi, Hussein, Rashidi - Sigthorsson, Michel

Kalmar: Hägg Johansson - Löfkvist, Elm, Aliti - Manns, Romario, Rafael, Jakobsen, Agardius - Herrem, Fröling

