TV: JUST NU: Karlström ger Djurgården hopp

Tidigt in i matchen tog hemmalaget ledningen med 1-0 genom Rasmus Lauritsen, på hörna. En hörna som hade föregåtts av ett kortare avhopp på grund av oroligheter på läktarplats.

Strax därpå kom även 2-0 till Norrköping, genom Sead Haksabanovic. Samtidigt gick Malmö FF upp i 2-0-ledning mot Örebro, vilket gjorde att MFF övertog serieledningen.

- Inte som vi tänkt oss. Vi får en usel start och ligger under med 2-0. Det gäller att vi steppar upp i andra. Vi behöver bli lite hetare i offensivt straffområde, och självklart defensivt också, sa Marcus Danielson till C More i paus.

Tidigt i den andra halvleken fick Djurgården en nödvändig reducering. Jesper Karlström placerade sig utanför straffområdet på en hörna och slog till direkt på andrabollen. Karlströms avslut letade sig in i nät bakom Isak Pettersson.

Startelvor:

IFK Norrköping: Pettersson - Gerson, Lauritsen, Castegren - Smith, Fransson, Blomqvist, Thorarinsson - Haksabanovic, Skrabb, Nyman.

Djurgården: Vaiho - Witry, Une Larsson, Danielson, Käck - Ulvestad, Karlström - Radetinac, Edwards, Ring - Turay.