TV: JUST NU: Karlström trycker dit kvitteringen för Djurgården

Djurgården tar under söndagskvällen emot Malmö FF i en seriefinal på Tele2 Arena. Inför helgens matcher var Djurgården tvåa och MFF etta i den allsvenska tabellen. Djurgården har sedan tidigare viktige mittbacken Erik Berg på skadelistan.

Astrit Ajdarevic hämtades in av Djurgården inför årets säsong, men mittfältaren har haft att ta en startplats. Men mot MFF finns stjärnmittfältaren med i Dif:s elva.

Bortalaget MFF mönstrar en stark elva där bland annat Fouad Bachirou tar plats från start på innermittfältet tillsammans med Anders Christiansen och Arnor Traustason.

Kvarten in i matchen skapade Malmö FF matchens dittills farligaste chans. Detta efter rejält slarv från Djurgårdens Aslak Witry som spelade bollen till en fristående Markus Rosenberg. MFF-anfallaren tog emot bollen utanför straffområdet och testade ett avslut, som Tommi Vaiho i Dif-målet dock kunde greppa.

Tio minuter in i andra halvlek byttes Guillermo Molins in för Malmö FF. Några minuter senare hade han gett sitt lag ledningen. Efter flipperspel i straffområdet hamnade bollen framför fötterna på Molins som från nära håll kunde stöta in 1-0 för MFF.

Med 20 minuter kvar av matchen kvitterade Djurgården. Ett inlägg från höger gick in mot Mohamed Buya Turay, som såg ut att finna sig i offsideposition, men bollen gick efter flipperspel fram till Jesper Karlström som från nära håll kunde trycka dit 1-1-kvitteringen för Djurgården.

Startelvor:

Djurgårdens IF: Vaiho – Witry, Une Larsson, Danielson, Käck – Karlström, Ajdarevic, Ulvestad – Radetinac, Turay, Ring

Malmö FF: Dahlin – Brorsson, Bengtsson, Lewicki – Larsson, Christiansen, Bachirou, Traustason, Rieks – Rosenberg, Antonsson

Matchen börjar klockan 17.30 och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.