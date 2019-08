TV: JUST NU: Kross av Blåvitt - Söder gör hattrick

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Matchens första farlighet skapades av Kalmar. Alexander Jakobsen serverade Nils Fröling med en boll i djupled och KFF:s anfallstalang fick iväg ett farligt avslut samtidigt som han gick omkull i straffområdet.

Därefter fick Blåvitt flera bra lägen att spräcka nollan. Robin Söder fick först avsluta ohotad i straffområdet efter att Sebastian Eriksson vunnit bollen högt - men Lucas Hägg Johansson stod i vägen. KFF-målvakten räddade sedan även Hosam Aieshs avslut från nära håll. Aiesh frispelades av Tobias Sana som slog en riktig vass passning rakt genom Kalmars försvar.

Just Robin Söder skulle dock få hål på Hägg Johansson innan den första halvleken var över. Viktor Elm förlorade en duell mot Söder, som sedan rundade målvakten och placerade in 1-0.

Tidigt i den andra halvleken slog Söder till igen - den här gången med pannan. Anfallaren mötte Hosan Aiesh fina inlägg genom att kasta sig fram och skarva in bollen i den bortre gaveln.

3-0 kom strax därpå, och den här gången agerade Robin Söder framspelare. Gioirgij Charaisjvili nickade in anfallarens fina inlägg i nät. Som om inte det vore nog fullbordade Söder sitt hattrick då med drygt en kvart var att spela rakade in Hosam Aiesh passning till 4-0.

Lagens startelvor:

IFK Göteborg: Anestis - Toko, Calisir, Da Graca, Wernersson - Erlingmark, Eriksson, Sana - Aiesh, Söder, Charaisjvili

Kalmar FF: Hägg Johansson - Löfkvist, Elm, Aliti - Manns, Romario, Rafinha, Jakobsen, Agardius - Herrem, Fröling

Avspark 19:00.