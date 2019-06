TV: JUST NU: Magnusson med soloprestation - skjuter över

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: C More

En halvtimme in i matchen skapade Kalmar en chans genom Isak Magnusson. Ytterspringaren fick bollen till vänster, vek inåt och testade ett hårt avslut. Skottet gick dock några decimeter över ribban och fortsatt 0-0.

Lagens startelvor:

Falkenberg: Brattberg - Söderström, Johansson, Karlsson, Karlsson, Ericsson - Carlsson, Mathisen, Björkengren - Peter, Sylisufaj

Kalmar FF: Hägg Johansson - Nouri, Agardius, Aliti - Johansson, Romario, Elm, Gimenes da Silva, Magnusson - Eid, Fröling

Du ser mötet mellan FFF och KFF på C More Live och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 18:00