TV: JUST NU: Mållöst i halvtid trots dubbla stolpträffar

Kalmar tar emot Brommapojkarna på Guldfågeln Arena. I Brommapojkarna får 16-åriga Jack Lahne chansen från start i anfallet. Lahne har gjort 12 inhopp i årets allsvenska och avgjorde mot Dalkrud tidigare i år med sitt enda mål för säsongen. I Kalmar är Romari tillbaka efter avstängning.

Efter knappt tio minuter fick Alexander Nilsson ett inspel från vänster, men det välplacerade skottet tog i stolpen och gick ut till inspark.

- Inspelet ska jag försöka trycka i första hörnet, men får den tyvärr i stolpen. Nästa gång går den in, säger Nilsson i C More i halvtid.

Fem minuter senare var det dags för Kalmar att träffa stolpen. Rasmus Elms frispark gick igenom muren, men tog i stolpen istället för att gå in.

Efter 35 minuter blev Rasmus Elm varnad och är därmed avstängd i nästa match mot Sundsvall.

Alexander Nilsson vill se att Brommapojkarna håller i bollen inom laget mer i andra halvlek.

- (Vi skulle vilja) Vila lite mer på bollen så tror jag att de kommer bli ännu mer stressade så kommer vi hitta ännu mer lägen, säger Nilsson.

Startelvor:

Kalmar: Hägg-Johansson - Dyrestam, V.Elm, Agardius, Stenmark - Romario, R.Elm, Froling - Hiago, Diouf, Söderqvist

Brommapojkarna: Petric - Björken, Öhman, Figueroa, Falkmar - Sandberg Magnusson, Gustafsson, Hellqvist - Brandeborn, Lahne, Nilsson

Matchen började klockan 15.00 och sänds på C More Live och streamas på C More.se.